Хоакін Фенікс знепритомнів під час знімання напруженої сцени для свого нового фільму Бо боїться.

Про це розповів сценарист і режисер картини Арі Астер на показі фільму в Нью-Йорку. Так, інцидент трапився просто під час емоційно напруженої сцени. Примітно, що тоді вся увага була на іншому акторові.

– Була сцена, дуже напружена для Петті Люпон. Камера була сфокусована саме на ній, але Фенікс буквально випав з кадру. Я був дуже злий, тому що це був дуже хороший дубль. Мені стало не по собі, я зайшов за ріг, а він звалився, – заявив Астер.

Режисер заявив, що це дуже було поетично, адже Фенікс упав у чужому кадрі.

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Фільм Бо боїться розповість про параноїка, який вирушає в подорож, щоб повернутися додому до своєї матері. Головного героя грає Хоакін, а його маму – 73-річна Люпон.

Трейлер картини показали в січні 2023 року, а прем’єра очікується вже 21 квітня.

Нагадаємо, що робота над фільмом може бути дуже небезпечною – у січні минулого року стало відомо, що Дженніфер Лопес мало не загинула під час зйомок свого нового фільму Моє піратське весілля. Співачку встиг врятувати її колега Джош Дюамель.