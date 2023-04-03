Хоакин Феникс упал в обморок во время съемок напряженной сцены для своего нового фильма Все страхи Бо.

Об этом рассказал сценарист и режиссер картины Ари Астер на показе фильма в Нью-Йорке. Так, инцидент случился прямо во время эмоционально напряженной сцены. Примечательно, что тогда все внимание было на другом актере.

— Была сцена, очень напряженная для Пэтти Люпон. Камера была сфокусирована именно на ней, но Феникс буквально выпал из кадра. Я был очень зол, потому что это был очень хороший дубль. Мне стало не по себе, я зашел за угол, а он рухнул, — заявил Астер.

Режиссер заявил, что это очень поэтично выглядело, ведь Феникс упал в чужом кадре.

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Фильм Все страхи Бо расскажет о параноике, который отправляется в путешествие, чтобы вернуться домой к своей матери. Главного героя играет Хоакин, а его маму — 73-летняя Люпон.

Трейлер картины показали в январе 2023 года, а премьера ожидается уже 21 апреля.

Напомним, что работа над фильмом может быть очень опасной — в январе прошлого года стало известно, что Дженнифер Лопес чуть не погибла во время съемок своего нового фильма Моя пиратская свадьба. Певицу успел спасти ее коллега Джош Дюамель.