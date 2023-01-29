Дженнифер Лопес чуть не погибла во время съемок своего нового фильма Моя пиратская свадьба. Работа происходила в Доминиканской Республике, и некоторые локации были на вершине скалы.

Так, во время позирования перед камерой Лопес чуть не сорвалась с высокой скалы. Певицу успел спасти ее коллега Дюамель Джош.

Лопес рассказала об опасной ситуации во время обсуждения опасных трюков, выполненных актерами с первого дубля.

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— Я думаю, что мы неплохо справились. Особенно, когда мы вместе были в наручниках и нам приходилось делать все эти сумасшедшие трюки. Хотя был один момент, когда я чуть не перепрыгнула скалу, — добавила звезда.

Напомним, что премьера фильма Моя пиратская свадьба состоялась 26 января. По сюжету, влюбленные Дарси и Том готовятся к свадьбе на острове, куда пригласили своих близких на церемонию. Прямо на мероприятие врываются пираты и берут гостей в заложники. Теперь главным героям нужно спасти свою семью, а затем заключать брак.

Впервые картину представили на мероприятии в Лос-Анджелесе, где Дженнифер Лопес появилась на премьере в необычном образе. Артистка примеряла полупрозрачное коричневое платье, украшенное различными блестящими камнями. Волосы она собрала в пучок, дополнив свой внешний вид огромными серьгами.