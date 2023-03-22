Надя Дорофєєва вперше заспівала на сцені разом зі своїм коханим, Михайлом Кацуріним. Це було справжньою несподіванкою для ресторатора – відео з імпровізації з’явилося в TikTok.

Зіркова пара виконала пісню Щоб б не було – Кацурін грав на гітарі та співав, а Надя йому підспівувала перед здивованою публікою.

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Михайло зізнався – поява на сцені була для нього справжньою несподіванкою.

– Поїхав на останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Каже – виходь, співай зі мною. Вийшов, заспівав. Ледь не знепритомнів від страху. Кайф дикий, – заявив ресторатор.

Також Надя станцювала на сцені для Михайла спокусливий танець – він додав, що артистка поводиться так само і вдома.

Нагадаємо, що Дорофєєва представила пісню Щоб б не було разом із Кацуріним. Як виявилося, ресторатор віртуозно грає на гітарі, і таке вміння можна використати у творчості артистки. Для них із Михайлом найкращими ліками в цей складний час стали їхні почуття і музика.