Надя Дорофєєва вперше заспівала на сцені разом зі своїм коханим, Михайлом Кацуріним. Це було справжньою несподіванкою для ресторатора – відео з імпровізації з’явилося в TikTok.
Зіркова пара виконала пісню Щоб б не було – Кацурін грав на гітарі та співав, а Надя йому підспівувала перед здивованою публікою.
@dodo_ofk Нарешті! Ми всі цього чекали???????? наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого????) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригінальний звук – dodo_ofk
Михайло зізнався – поява на сцені була для нього справжньою несподіванкою.
– Поїхав на останній концерт туру послухати кохану. Сиджу в залі, нікого не чіпаю. Каже – виходь, співай зі мною. Вийшов, заспівав. Ледь не знепритомнів від страху. Кайф дикий, – заявив ресторатор.
Також Надя станцювала на сцені для Михайла спокусливий танець – він додав, що артистка поводиться так само і вдома.
Нагадаємо, що Дорофєєва представила пісню Щоб б не було разом із Кацуріним. Як виявилося, ресторатор віртуозно грає на гітарі, і таке вміння можна використати у творчості артистки. Для них із Михайлом найкращими ліками в цей складний час стали їхні почуття і музика.