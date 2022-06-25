Американська актриса Шерон Стоун зізналася, що мала 9 викиднів. Про це зірка розповіла у Instagram, поділившись подробицями свого життя.

– Я втратила дев’ятьох дітей. Це не дрібниця, фізично чи емоційно, але ми змушені переносити це на самоті, потай і з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття та зцілення, яких ми так потребуємо. Жіноче здоров’я та добробут, залишені під опікою чоловічої ідеології, стали в кращому разі слабкими, неосвіченими насправді і жорстоко придушують зусилля, – заявила зірка.

Акторка виступила проти стигматизації, яка заважає людям говорити про своє горе.

– У нас, як у жінок, немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати, – прокоментувала вона пост у Instagram журналу People про нещодавній викидень у дружини Максима Чмерковського, коли він був на зніманнях.

Раніше Шерон вже розповідала про свої проблеми зі здоров’ям – їй важко зачати дитину через аутоімунне захворювання та ендометріоз. Однак це не завадило зірці виховувати трьох названих дітей – 22-річного Роана Бронштейна, якого вона всиновила з колишнім чоловіком Філом Бронштейном, а також 17-річного Лерда Стоуна та 16-річного Куїна Стоуна.