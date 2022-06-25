Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что у нее было 9 выкидышей. Об этом звезда рассказала в Instagram, поделившись подробностями своей жизни.

— Я потеряла девять детей. Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечении мужской идеологии, стали в лучшем случае слабыми, необразованными на самом деле и жестоко подавляют усилия, – заявила звезда.

Актриса выступила против стигматизации, которая мешает людям говорить о своем горе.

— У нас, как у женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери, — прокомментировала она пост в Instagram журнала People о недавнем выкидыше у жены Максима Чмерковского, когда он был на съемках.

Ранее Шэрон уже рассказывала о своих проблемах со здоровьем — ей трудно зачать ребенка из-за аутоиммунного заболевания и эндометриоза. Однако это не помешало звезде воспитывать троих приемных детей — 22-летнего Роана Бронштейна, которого она усыновила с бывшим мужем Филом Бронштейном, а также 17-летнего Лэрда Стоуна и 16-летнего Куинна Стоуна.