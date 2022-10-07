Евросоюз ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц РФ в связи с российской агрессией против Украины. В восьмой пакет санкций попало немало звезд страны-агрессора.

Так, в списке можно увидеть философа Александра Дугина, главу российского ЦИК Эллу Памфилову, музыканта и актера Николая Расторгуева, певца Олега Газманова, рок-исполнительницу Юлию Чичерину. Полный список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Также в нем можно увидеть и компании, которые имеют отношение к оборонке или оккупации Украины. Это Гознак, корпорация Иркут, московский машиностроительный завод Авангард, завод им. Дегтярева, МКБ Факел.

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Напомним, восьмой пакет санкций в отношении России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября.

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