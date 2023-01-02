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Требовали ответить за Украину: Олега Газманова чуть не побили в Дубае

2 января 2023, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Требовали ответить за Украину: Олега Газманова чуть не побили в Дубае

Российского артиста Олега Газманова чуть не побили в Дубае. Путиниста хотели спросить за войну, и призвали сказать слова поддержки Украины.

Видео конфликта с Газмановым появилось в сети и быстро распространилось.

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Так, инцидент случился в Дубаи — там артист выступал на корпоративе. Веселье для него закончилось неожиданно — к нему подошло двое мужчин с конкретными вопросами о войне и отношении к Украине. 

— Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?, — спросили гости корпоратива у Газманова.

Впрочем, отвечать мужчинам артист побоялся — если в России он всячески поддерживал Путина и кровавую войну, которая развязала РФ с Украиной, то в Дубаи его никто не защитит от сторонников Украины.

Ответить за поддержку РФ Олег не смог — он попросил мужчин просто дать ему отдохнуть. По короткому ролику можно заметить, что обстановка на корпоративе была напряженной — ситуация почти привела к драке.

Напомним, что Газманов неоднократно пытался получить себе второе гражданство, но ему отказали в Израиле. Еще в октябре ЕС ввел для Газманова персональные санкции благодаря восьмому пакету.

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Війна в Україні
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