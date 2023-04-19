Ведуча Фактів на ICTV та національного марафону Єдині новини Олена Фроляк розповіла, як на свій день народження зіграла на фортепіано разом із оркестром.

19 квітня Олена святкує день народження. Каже, свою дату любить, але тільки з однієї причини – є можливість зібрати людей, яких ти хочеш бачити разом, і зробити їм приємно.

– Я з тих, хто любить робити сюрпризи. Намагаюся на дні народження зробити якийсь перфоманс. Наприклад, одного разу я грала на фортепіано, приїхав камерний оркестр із Києва і ми “запалювали”. Це був такий приємний сюрприз для моїх друзів, – згадує Фроляк.

Ведуча розповіла, що має друзів, які ще так і не чули, як вона грає. Тож вирішила зібрати їх і зіграти для них із оркестром – така була в неї мрія.

– Вийшло феєрично, магічно і прекрасно. Тільки через це я люблю свій день народження… Було дві репетиції, і диригент мені сказав: – Я думав, буде гірше. Для мене це був комплімент, оскільки це професійні музиканти, – зазначила Олена.

Зізнається, про такий сюрприз не знав навіть чоловік, але щось підозрював, оскільки вона почала грати щоранку. Цього року перфомансів не буде, оскільки у Фроляк немає для цього потрібного настрою.

Повну версію інтерв’ю Олени Фроляк дивіться на YouTube-каналі Факти ICTV вже незабаром.