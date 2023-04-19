Ведущая Фактов на ICTV и национального марафона Єдині новини Елена Фроляк рассказала, как на свой день рождения сыграла на фортепиано вместе с оркестром.

19 апреля Елена празднует день рождения. Говорит, свою дату любит, но только по одной причине — есть возможность собрать людей, которых ты хочешь видеть вместе, и сделать им приятно.

— Я из тех, кто любит делать сюрпризы. Стараюсь на дни рождения сделать какой-то перфоманс. Например, однажды я играла на фортепиано, приехал камерный оркестр из Киева и мы “зажигали”. Это был такой приятный сюрприз для моих друзей, — вспоминает Фроляк.

Ведущая рассказала, что у нее есть друзья, которые еще так и не слышали, как она играет. Поэтому решила собрать их и сыграть для них с оркестром — такая была у нее мечта.

— Получилось феерично, магически и прекрасно. Только за это я люблю свой день рождения… Было две репетиции, и дирижер мне сказал: — Я думал, будет хуже. Для меня это был комплимент, поскольку это профессиональные музыканты, — отметила Елена.

Признается, о таком сюрпризе не знал даже муж, но что-то подозревал, поскольку она начала играть каждое утро. В этом году перфомансов не будет, поскольку у Фроляк нет для этого нужного настроения.

Полную версию интервью Елены Фроляк смотрите на YouTube-канале Факты ICTV уже в скором времени.