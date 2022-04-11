Ексдружина актора Дмитра Ступки, стиліст Поліна Логунова, ймовірно, знову виходить заміж.

У своєму Instagram Поліна оприлюднила низку постів, які свідчать, що вона прийняла пропозицію від свого нового таємного обранця.

Так, Логунова опублікувала фото, на якому зображений літак у небі, а поруч напис – Поліна, ти вийдеш за мене? Стиліст лаконічно написала під знімком – Так.

Також вона відповіла на низку запитань від підписників. Хтось поцікавився, як Логунова зрозуміла, що це її людина.

– Побачила в очах, – відповіла вона.

На запитання, чи американець він, Поліна не відповіла, сказавши, що це не має значення.

Про те, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова розлучилися, стало відомо 6 квітня. Вони перебували в шлюбі шість років. Стиліст сказала, що з актором вони залишилися в добрих стосунках, оскільки мають спільну доньку Богдану.

У 2021 році експодружжя переїхало до США. Сам актор ніяк не коментував розлучення, оскільки він наразі перебуває у Варшаві, де займається волонтерською діяльністю.

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Фото: Поліна Логунова