Экс-жена актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова, вероятно, снова выходит замуж.

В своем Instagram Полина обнародовала ряд постов, которые свидетельствуют о том, что она приняла предложение от своего нового тайного избранника.

Так, Логунова опубликовала фото на котором изображен самолет в небе, а рядом надпись — Полина, ты выйдешь за меня? Стилист лаконично написала под снимком — Да.

Также она ответила на ряд вопросов от подписчиков. Кто-то поинтересовался, как Логунова поняла, что это ее человек.

— Увидела в глазах, — ответила она.

На вопрос американец ли он, Полина предпочла не отвечать, сказав, что это не имеет значения.

О том, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись стало известно 6 апреля. Они пробыли в браке шесть лет. Стилист сказала, что с актером они остались в хороших отношениях, поскольку у них общая дочь Богдану.

В 2021 году экс-супруги переехали в США. Сам актер никак не комментировал развод, поскольку он сейчас находится в Варшаве где занимается волонтерской деятельностью.

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Фото: Полина Логунова