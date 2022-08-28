Мама Ілона Маска Мей спить у гаражі свого сина, коли приїжджає до нього в гості до Техасу. Про це модель розповіла в недавньому інтерв’ю, чим здивувала фанатів.

74-річна мама найбагатшої людини у світі заявила, що Ілон зовсім не цікавиться майном. Мей зізналася, що коли відвідує свого сина, їй доводиться ночувати у гаражі.

– У вас не може бути модного будинку поряд із ракетним майданчиком, – заявила мама Маска.

Це ще одне підтвердження слів Ілона – ще у квітні він заявив, що не має свого будинку, і часто залишається ночувати у вітальні друзів, коли подорожує країною з робочих питань.

Зараз дивляться

Після цього він заявив, що його основне місце проживання – це орендоване у своєї компанії SpaceX житло вартістю $50 тис. – все це заради зручного відносно штаб-квартири компанії розташування.

Маск почав позбутися свого майна ще минулого літа, коли заявив, що присвятить своє життя Марсу та Землі, а не матеріальним речам та елементам розкоші, як це роблять інші мільярдери.

Щоправда, Ілон не може відмовитись від приватних літаків. Він придбав новенький Gulfstream G700 за $80 млн, і вважає, що він йому потрібен для швидкого переміщення – автомобілі не можуть так швидко їздити з однієї точки в іншу. Маск замовив його на заміну застарілої моделі 2015 року.