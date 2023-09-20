Співачка та дружина лідера гурту Антитіла Тараса Тополі Alyosha розповіла, що думає про Потапа та Івана Дорна, які не дуже активно показують, чим займаються під час війни. Артистка вважає, що для таких людей популярність – не головне.

– Я відчуваю, що Потапу не потрібна та популярність, яка була до війни. Йому вже це все набридло, як і Дорну. Це дуже специфічні люди. Мені здається, що я добре знаю Олексія, йому потрібно постійно змінювати напрям у музиці, – заявила співачка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Що стосується Дорна, то Alyosha з ним працювала і може запевнити, що в нього особливе відчуття музики.

– Я думаю, що в Івана є своя аудиторія і слухачі, і йому цього достатньо. Він робить те, що хоче робити, – додала зірка.

Нагадаємо, що раніше Дьомін і Ясинський розкритикували дії Потапа під час війни. Продюсер і режисер зазначили, що Олексій загубився за цей непростий час, а світ уже змінився. Подумати про це варто кожній зірці, як і про свої подальші дії.

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Фото: Alyosha