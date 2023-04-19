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Найгірше – залишитися непоміченим. Потап уперше прокоментував хейт пісні Волонтер

19 Квітня 2023, 19:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап
Джерело: Потап

Музичний продюсер і виконавець Потап висловився щодо хвилі ненависті, яка обрушилася на нього після виходу треку Волонтер.

Він каже, що не хотів нікого образити, просто його стиль спілкування та написання пісень завжди був досить різким і резонансним. Незважаючи на це, Потап зізнається, що без проблем вибачиться, якщо хтось знайде щось образливим. Про це він розповів в інтерв’ю bigmir.net.

– Будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, то я не хотів цього. Пісня може подобатися, а може і не подобатися. Це вибір людини, і я завжди його поважаю, – каже продюсер.

Він додає, що зараз взагалі багато ненависті до багатьох аспектів життя, але справа не в лайках чи коментарях під його треком, а в тому, що кожен українець робить для своєї країни. Однак, незважаючи на це, Потап каже, що критика – це теж реакція, яка важлива для артиста.

– Але коли мова йде саме про артистів, то найгірше – це залишитися непоміченим. Коли його творчість не викликає жодної реакції. Тому для мене ненависть – це не про страх. У випадку з піснею Волонтер для мене дійсно було головною метою присвятити пісню саме їм, адже це ті люди, без яких ми ніколи не переможемо, – наголосив продюсер.

Він запевняє, що з великою повагою ставиться до волонтерів і цінує все, що вони роблять. Не виключає, що хтось міг неправильно зрозуміти деякі рядки треку, і кожен має на це повне право.

Трек Волонтер Потап випустив два місяці тому, але користувачі мережі не оцінили його. Так, багатьом здалося, що текстом пісні виконавець принижує людей, які займаються волонтерською діяльністю.

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