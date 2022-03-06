Ви сміливі, ви переможете: Мей Маск у вишиванці звернулася до українців

Модель, письменниця і мама найбагатшої людини у світі Мей Маск звернулася до українців зі словами підтримки.

Мей Маск відзначила, що своєю відвагою українці зараз надихають весь світ, а Зеленського вона вважає безсумнівним лідером і героєм.

Світ спостерігає за тим, що відбувається. Ми дуже засмучені, це трагедія. Але ми вражені вашою сміливістю. І ми й далі будемо підтримувати вас, як тільки можемо. Ви намагаєтесь зберегти свою свободу. Ви сміливі, ви переможете, – запевнила вона.

Мама Ілона Маска також подякувала усім росіянам, які виходять на протести з вимогою припинити війну.

Ми сподіваємося, це скоро закінчиться. Ми продовжуватимемо говорити: Зупиніть війну. Просто зупиніть війну, – додала вона.

Цікаво, що для звернення Мей Маск одягнула національну сукню-вишиванку української дизайнерки Юлії Магдич.

Раніше Ілон Маск підтримав Україну та закликав народ залишатися сильним. Більше того, він забезпечив Україну доступом до супутникового інтернету Starlink.