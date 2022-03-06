Вы смелые, вы победите: Мэй Маск в вышиванке обратилась к украинцам

Модель, писательница и мама самого богатого человека в мире Мэй Маск обратилась к украинцам со словами поддержки.
Мэй Маск отметила, что своей отвагой украинцы сейчас вдохновляют весь мир, а Зеленского она считает несомненным лидером и героем.
Мир наблюдает за происходящим. Мы очень расстроены, это трагедия. Но мы поражены вашей смелостью. И мы и дальше будем поддерживать вас, как только можем. Вы пытаетесь сохранить свою свободу. Вы смелые, вы победите, – заверила она.
Мама Илона Маска также поблагодарила всех россиян, которые выходят на протесты с требованием прекратить войну.
Мы надеемся, что это скоро закончится. Мы будем продолжать говорить: Остановите войну. Просто остановите войну, – добавила она.
Интересно, что для обращения Мэй Маск надела национальное платье-вышиванку украинского дизайнера Юлии Магдич.
Ранее Илон Маск поддержал Украину и призвал народ оставаться сильным. Более того, он обеспечил Украине доступ к спутниковому интернету Starlink.