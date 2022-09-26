Скандальна блогерка Софія Стужук оголосила про свою вагітність. Вона вчетверте стане мамою.

В Instagram Стужук оприлюднила відео з коханим, бізнесменом із Риги Антоном. Для блогерки та її обранця це буде перша спільна дитина.

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На відео пара стоїть на тлі Ейфелевої вежі, обіймається і цілується. В руках у Софії знімок з УЗД.

– Ми помножили нашу любов. У нас буде прекрасне продовження. Очманіти! Я вагітна четвертою дитиною! А загалом у нас буде п’ять на сім’ю. Ух, я вас новиною за новиною дивую, – написала Софія.

Блогерка додала, обранець просив, щоб вона не поспішала ділитися новиною з підписниками, оскільки хотів дочекатися особливого моменту.

– Бачить Бог, я намагалася таїти як могла, занадто довго навіть для мене, – відмітила Стужук.

Варто зазначити, що у Софії не зовсім добре виходило приховувати вагітність. У своєму Telegram-каналі вона публікувала пости з натяками, також на фото було видно кругленький животик.

Нагадаємо, у блогерки є троє дітей від Дмитра Стужука, який помер у 2020 році. У шлюбі в них народилися син Давід і двоє доньок – Лоліта і Олівія.

Про нового хлопця Софії стало відомо в лютому.