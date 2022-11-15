15 листопада Росія знову атакувала великі міста України. Влучання ворожих снарядів зафіксовано по інфраструктурі та житлових будинках.

Повітряна тривога практично у всіх областях нашої країни тривала близько чотирьох годин, у деяких регіонах понад п’ять. Це була наймасовіша атака по Україні від 24 лютого, яку обговорюють не лише користувачі мережі, а й зірки, різко висловлюючи все, що думають про країну-агресора.

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що мала забрати племінниць зі школи, які замерзли, сидячи в укритті. Однак зробити цього довгий час вона не могла, оскільки сама була у бомбосховищі на іншому кінці міста.

Зараз дивляться

– Виродки, я вам ніколи цього не пробачу. І якщо мені хтось ще раз із РФ напише: – Що ви всіх під один гребінець. Просто збережіть собі цю історію назавжди. Тому що я вас усіх, усіх ненавиджу! Завжди! Ви мрак! Ви раби! Ви дно! – написала Леся.

Ведучий Андрій Бєдняков зазначив, що ми маємо триматися.

– Коли у дворі ти в чесному бою отримуєш пи**и від супротивника, ти починаєш кидати каміння. Але перед усіма людьми на районі ти як мав вигляд лузера, так і маєш його вигляд, – натякнув він на РФ.

Головний герой Холостяка 12 Алекс Топольський наголосив, що вірить у роботу ППО та ЗСУ.

– Мою Україну зараз обстрілюють десятками ракет. Молюся і вірю в роботу ППО та ЗСУ… Зараз думки лише про те, щоби все обійшлося без жертв та руйнувань, – написав Топольський.

Ведуча Катерина Осадча зазначила, що РФ тільки й може лякати ракетами здалеку.

– Х** ви нас переможете. Себе лякайте, тільки й можете, що закидати здалеку. Боягузи прокляті. А з полю бою тікаєте з єнотом. Виродки, – наголосила вона.

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, як їй зателефонувала подруга і сказала, що побачила ракети, що летять. На той час артистка стояла в заторі.

– Ні, я не звикла до прильотів. Щоразу мозок не може зрозуміти, що взагалі відбувається. Але я навчилася – не лякатися… Починаю мріяти, а точніше пишу нові ідеї на замітки, що треба зробити ще. Тож я максимально притягую майбутнє. Спробуйте. Та й дихайте. Вистоїмо! – зазначила артистка.

Виконавиця Надя Дорофєєва цього разу стримала емоції, тож просто попросила підписників пройти до укриття.

Модельний скаут Сергій Нікітюк вкотре назвав РФ країною-терористом.

– Обіср***ся на полі бою – тероризують цивільних, – зазначив він.

Співак Володимир Дантес висміяв слова влади РФ про переговори.

– Що там про мирні переговори кажуть? Ідіть на**й, – наголосив артист.

Виконавиця MamaRika зазначила, що поки гуляла із сином, у неї не було зв’язку, проте вона почула звуки ракет.