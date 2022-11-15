15 ноября Россия вновь атаковала крупные города Украины. Попадания вражеских снарядов зафиксированы по инфраструктуре и жилым домам.

Воздушная тревога практически во всех областях нашей страны длилась около четырех часов, в некоторых регионах более пяти. Это была самая массовая атака по Украине от 24 февраля, которую обсуждают не только пользователи сети, но и звезды, резко высказывая все, что думают о стране-агрессоре.

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, что должна была забрать племянниц со школы, которые замерзли, сидя в укрытии. Однако сделать этого долгое время она не могла, поскольку сама была в бомбоубежище на другом конце города.

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— Уроды, я вам никогда этого не прощу. И если мне кто-то еще раз из РФ напишет: — Что вы всех под одну гребенку. Просто сохраните себе это историю навсегда. Потому что я вас всех, всех буду ненавидеть! Всегда! Вы мрак! Вы рабы! Вы дно! — написала Леся.

Ведущий Андрей Бедняков отметил, что мы должны держаться.

— Когда во дворе ты в честном бою получаешь пи**ы от противника, ты начинаешь бросать камни. Но перед всеми людьми на районе ты как выглядел лузером, так и будешь им выглядеть, — намекнул он на РФ.

Главный герой Холостяка 12 Алекс Топольский подчеркнул, что верит в роботу ПВО и ВСУ.

— Мою Украину сейчас обстреливают десятками ракет. Молюсь и верю в работу ПВО и ВСУ… Сейчас мысли лишь о том, чтобы все обошлось без жертв и разрушений, — написал Топольский.

Ведущая Екатерина Осадчая отметила, что РФ только и может пугать ракетами издалека.

— Х** вы нас победите. Себя пугайте, только и можете, что закидывать издалека. Трусы проклятые. А с поля боя убегаете с енотом. Твари, — подчеркнула она.

Певица Светлана Тарабарова рассказала, как ей позвонила подруга и сказала, что увидела летящие ракеты. В то время артистка стояла в пробке.

— Нет, я не привыкла к прилетам. Каждый раз мозг не может понять, что вообще происходит. Но я научилась — не пугаться… Начинаю мечтать, а точнее пишу новые идеи в заметки, что нужно сделать еще. Так я максимально притягиваю будущее. Попробуйте. Ну и дышите. Выстоим! — отметила артистка.

Исполнительница Надя Дорофеева на этот раз сдержала эмоции, поэтому просто попросила подписчиков пройти в укрытие.

Модельный скаут Сергей Никитюк в очередной раз назвал РФ страной-террористом.

— Обоср***сь на поле боя — терроризируют гражданских, — отметил он.

Певец Владимир Дантес высмеял слова власти РФ о переговорах.

— Что там о мирных переговорах говорят? Идите на**й, — подчеркнул артист.

Исполнительница MamaRika отметила, что пока гуляла с сыном, у нее не было связи, однако она услышала звуки ракет.