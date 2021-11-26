Американський рок-музикант та актор Джаред Лето зізнався, що у підлітковому віці торгував наркотиками.

Через це Джареда звільнили з роботи у кінотеатрі. Своїми спогадами актор поділився на шоу телеведучої Еллен ДеДженерес.

– Підлітком я працював у кінотеатрі, а потім мене звільнили через те, що я підпільно продавав траву. Люблю ходити у кіно, – розповів артист.

За словами Лето, тоді він вважав себе бізнесменом. Також актор зазначив, що “марихуану купляли під попкорн”.

Попри те, що в Нью-Йорку та інших містах Америки легалізували марихуану, 40 років тому продаж цієї речовини вважався злочином.

Варто зазначити, що останнім часом розмови навколо Джареда Лето були незмінно пов’язані з його участю у фільмі Рідлі Скотта Дім Гуччі. У стрічці актор зіграв Паоло Гуччі – колишнього головного дизайнера люксового бренду.

У центрі сюжету – історія вбивства онука засновника бренда Мауріціо Гуччі. Воно відбулося у 1995 році і сколихнуло весь світ.

В основі сценарію лежить книга Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності.