Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето признался, что в подростковом возрасте торговал наркотиками.

Из-за этого Джареда уволили с работы в кинотеатре. Своими воспоминаниями актер поделился на шоу телеведущей Эллен ДеДженерес.

— Подростком я работал в кинотеатре, а потом меня уволили из-за того, что я подпольно продавал траву. Люблю ходить в кино, – рассказал артист.

По словам Лето, тогда он считал себя бизнесменом. Также актер отметил, что “марихуану покупали под попкорн”.

Несмотря на то, что в Нью-Йорке и других городах Америки легализовали марихуану, 40 лет назад продажи этого вещества считались преступлением.

Следует отметить, что в последнее время разговоры вокруг Джареда Лето были неизменно связаны с его участием в фильме Ридли Скотта Дом Гуччи. В картине актер сыграл Паоло Гуччи – бывшего главного дизайнера люксового бренда.

В центре сюжета – история убийства внука основателя бренда Маурицио Гуччи. Оно произошло в 1995 году и всколыхнуло весь мир.

В основе сценария лежит книга Сары Гей Форден Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности.