Популярный певец Валерий Меладзе размышляет о смене профессиональной деятельности.

Артист хочет покинуть шоу-бизнес, чтобы вернуться в свою прежнюю профессию, связанную с отраслью глубокой очистки воды.

– Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в ​​области глубокой очистки воды. Недавно, листая свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт, – написал он.

Артист не беспокоится по поводу ухода из шоу-бизнеса, поскольку знает, что его песни еще долго будут популярны благодаря слушателям.

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– Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всякий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение формат песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям, — добавил Меладзе.

Напомним, что в 1989 году Валерий Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности Инженер-механик по судовым энергетическим установкам.

А свою сольную карьеру он начал в 1993 году. Автором песен артиста и бессменным продюсером стал брат Константин Меладзе. Первый альбом певца Сэра (1995) сразу же получил огромный успех.