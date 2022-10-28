Американский рэпер Канье Уэст потерял $2 млрд за один день после того после своих антисемитских заявлений в сети. Артист потерял сотрудничество с крупными мировыми брендами, которые не хотят нарваться на осуждение общественности.

Артист публично обратился к гендиректору агентства Endeavor Ари Эмануэлю, который призвал компании оборвать все связи с Уэстом.

https://www.instagram.com/p/CkNSOL6uFUv/

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— Ари Эмануэль, я потерял $2 млрд за один день, и я все еще жив. Это любовное признание. Я все еще люблю тебя. Бог все еще любит тебя. Деньги — это не то, кем я являюсь. Люди — это я, — заявил Канье в Instagram, восстановив свою учетную запись после недавней блокировки.

Ранее уже ходили слухи о потери музыкантом как минимум миллиарда долларов на фоне потере контрактов с крупными компаниями, включая Adidas, Balenciaga и Gap.

Все произошло на фоне появления Канье на показе Balenciaga в футболке White Lives Matter. После этого артиста раскритиковали, а он назвал движение Black Lives Matter аферой.

Затем Уэст несколько спорных комментариев, из-за чего его забанили в Twitter и Instagram. Артист добавил, что он не боится потерять деньги, но одно только партнерство с Adidas оценивается примерно в €250 млн.