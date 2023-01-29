Кінокомпанія Universal Pictures скасувала виробництво фільму-біографії про Мадонну через її скандальні фото та відео в соцмережах.

Про це заявив інсайдер із Голлівуду виданню The Sun. Це сталося після рішення Мадонни вирушити у велике світове турне.

Боси Universal були спантеличені її цирковими витівками в соцмережах.

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Відомо, що роботу картиною було розпочато ще 2020 року, а її сюжет було створено разом із самою Мадонною. Ще тоді кінокомпанія не оцінила бажання співачки майже повністю контролювати проєкт.

– Мадонна не робила собі ласки, поводячись дивно в соціальних мережах протягом усього цього часу. Вона підписала контракт на створення цього фільму, і це мало стати для неї сигналом припинити циркові витівки, перестати ганятися за лайками й просто взятися за справу і зробити роботу якісно, – заявив інсайдер.

Що стосується її витівок, вона часто з’являлася в TikTok і Instagram у відвертих образах – в деяких випадках і зовсім з оголеними грудьми, які прикривають тільки додані смайлики поверх знімків.

Наприкінці осені 2022 року 64-річна Мадонна станцювала тверк у спідній білизні. У ролику вона постала у чорному мереживному напівпрозорому бюстгальтері, плавках з високою талією та колготках у сіточку.