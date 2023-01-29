Кинокомпания Universal Pictures отменила производство фильма-биографию о Мадонне из-за ее скандальных фото и видео в соцсетях.

Об этом заявил инсайдер из Голливуда изданию The Sun. Это случилось после решения Мадонны отправиться в крупное мировое турне.

Боссы Universal были сбиты с толку ее цирковыми выходками в соцсетях.

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Известно, что работу картиной была начата еще в 2020 году, а ее сюжет был создан вместе с самой Мадонной. Еще тогда кинокомпания не оценила желания певицы почти полностью контролировать проект.

— Мадонна не делала себе одолжений, ведя себя странно в социальных сетях на протяжении всего этого времени. Она подписала контракт на создание этого фильма, и это должно было стать для нее сигналом прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за лайками и просто взяться за дело и сделать работу качественной, — заявил инсайдер.

Что касается ее выходок, она часто появлялась в TikTok и Instagram в откровенных образах — в некоторых случаях и вовсе с оголенной грудью, которую прикрывают только добавленные смайлики поверх снимков.

В конце осени 2022 64-летняя Мадонна станцевала тверк в нижнем белье. В ролике она предстала в черном кружевном полупрозрачном бюстгальтере, плавках с высокой талией и колготках в сеточку.