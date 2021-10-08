Українська телеведуча Маша Єфросініна розповіла про інфлуенсерів у період пандемії та поділилася порадами щодо створення якісного контенту.

Під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі Маша зазначила, що у 2020 році відбулася стрімка діджиталізація та докорінно змінилися принципи створення контенту.

Відтепер українську культуру почали формувати медіаперсони та інфлуенсери. Водночас телебачення, радіо та друкована преса відійшли на другий план.

– В медіа відбулися колосальні зміни. Почали чути неформатні історії, прописані та проаналізовані кимось. З’явилися інфлуенсери, тобто люди, на яких цікаво дивитися. І ти сьогодні можеш стати головним героєм того чи іншого матеріалу, тільки якщо цікавий ти, або те, що робиш сам. Сьогодні більше якісної музики, якісної української прози, якісної моди, контенту. І я не знаю, чи народилося б воно у такі короткі терміни, які ми сьогодні бачимо на період осені 2021, – розповіла Маша.

За словами Єфросініної, кожен інфлуенсер утримує свою аудиторію за допомогою потрібної інформації.

– Інфлуенсерам довіряють 60% людей, далі – таргетована реклама, а за нею – радіо, телебачення тощо. Тобто, очевидно, що конкретне приватне обличчя, буде воно в TikTok чи на YouTube-каналі, має свій ресурс, свій майданчик для трансляції певної інформації. І чим більше у цього майданчика прихильників, тим швидше ваш продукт буде ефективно відпрацьований – проданий, – зауважила телеведуча.

Маша активно розвиває дві соціальні мережі: Instagram та YouTube. Але у 2020 році пандемія обнулила роботу Instagram, оскільки раптово зникли нові підписки та охоплення.

– Сьогодні мало лише картинок, розумних думок, цитат великих людей чи гарних фото. Сьогодні треба винаходити щось, щоб утримувати свою аудиторію. Аудиторія перенаситилася настільки усім, що необхідно щось винайти, за типом Гри в кальмара. Тоді буде реакція: Вау! А ви бачили? Кожен із нас живе у цьому марафоні, винаходить нову Гру в кальмара, – наголосила Маша.

Телеведуча розвиває свій бренд домашнього одягу, тому під час створення власного контенту радить приділяти увагу маркетингу та креативу.