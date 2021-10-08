Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала об инфлюенсерах в период пандемии и поделилась советами, как создавать качественный контент.

Во время выступления на Киевском международном экономическом форуме Маша отметила, что в 2020 году произошла стремительная диджитализация и коренным образом изменились принципы создания контента.

Отныне украинскую культуру начали формировать медиаперсоны и инфлюенсеры. В то же время телевидение, радио и печатная пресса отошли на второй план.

— В медиа произошли колоссальные изменения. Начали слышать неформатные истории, прописанные и проанализированные кем-то. Появились инфлюенсеры, то есть люди, на которых интересно смотреть. И ты сегодня можешь стать главным героем того или иного материала, только если интересен ты, или то, что делаешь сам. Сегодня больше качественной музыки, качественной украинской прозы, качественной моды, контента. И я не знаю, родилось бы оно в такие короткие сроки, которые мы сегодня видим на период осени 2021, — отметила Маша.

По словам Ефросининой, каждый инфлюенсер удерживает свою аудиторию с помощью нужной информации.

— Инфлюенсерам доверяют 60% людей, далее — таргетированная реклама, а за ней — радио, телевидение и так далее. То есть, очевидно, что конкретное частное лицо, будет оно в TikTok или на YouTube-канале, имеет свой ресурс, свою площадку для трансляции определенной информации. И чем больше у этой площадки поклонников, тем быстрее ваш продукт будет эффективно отработан — продан, — подчеркнула телеведущая.

Маша активно развивает две социальные сети: Instagram и YouTube. Но в 2020 году пандемия обнулила работу Instagram, поскольку внезапно исчезли новые подписки и охваты.

— Сегодня мало только картинок, умных мыслей, цитат великих людей или хороших фото. Сегодня надо изобретать что-то, чтобы удерживать свою аудиторию. Аудитория перенасытилась настолько всем, что необходимо что-то изобрести, по типу Игры в кальмара. Тогда будет реакция: Вау! А вы видели? Каждый из нас живет в этом марафоне, изобретая новую Игру в кальмара, — сказала Маша.

Телеведущая развивает свой бренд домашней одежды, поэтому при создании собственного контента советует уделять внимание маркетингу и креативу.