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Всі двері міста відчинені: Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

9 Грудня 2022, 14:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Всі двері міста відчинені: Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Всесвітньо відомий художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня. Таку нагороду він отримав за внесок у залучення суспільства до війни в Україні.

Про це розповів мер міста Олександр Маркушин.

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Бенксі став почесним громадянином міста завдяки ініціативі місцевої влади. Щодо конкретних дій, то графіті художника, залишене на одному з будинків в Ірпені, змогло привернути увагу всього світу до війни, з якою зіткнулася вся Україна.

Щоправда, сам Бенксі не поспішає отримувати свою нагороду – багато років він вміло приховує свою особистість, і поки що це вдається. Відомо, що художник відвідав одразу кілька міст, які були частково чи повністю зруйновані через російську агресію.

Так, Бенксі вже побував у Горенці, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та Києві. За заявами очевидців, він приїжджав на локації для графіті на авто зі своєю командою. Всі вони одягнені в однакові костюми й за лічені хвилини наносять малюнок за допомогою трафаретів на зруйновані або пошкоджені будинки.

І хоча художник активно ховається, Бенксі показав процес нанесення графіті на камеру. Короткий, але цікавий ролик він опублікував у Instagram для своїх шанувальників.

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