Фронтмен легендарного гурту Pink Floyd Девід Гілмор розповів про тісний зв’язок із Україною.

Музикант зазначив, що його невістка Яніна Педан є українкою, тому він не з чуток знає, що російські загарбники коять у нашій країні.

– Мої онучки наполовину українки, моя невістка Яніна – українка. Її бабуся три тижні тому перебувала в Харкові. Вона дуже стара, в інвалідному візку, і Яніні та її сім’ї вдалося перевезти її через всю Україну на польський кордон, а буквально минулого тижня вона вже дісталася Швеції, – розповів Гілмор.

Також Девід поділився, як об’єднав Pink Floyd заради України. За словами музиканта, він подивився Instagram лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка та побачив його відео на тлі Софійської площі, де той співає народну пісню Ой, у лузі червона калина зі зброєю в руках.

– Я подумав: це досить чарівно, і, можливо, я зможу щось зробити з цим. У мене є велика платформа, над якою Pink Floyd працював усі ці роки. Дійсно важко і неприємно бачити цей божевільний, несправедливий напад великої держави на незалежну, мирну, демократичну націю. Дивитися і думати: Що я можу зробити? – нестерпно, – розповів Гілмор.

Так виник трек на підтримку України Hey Hey Rise Up, який Pink Floyd створив спільно з Андрієм Хливнюком. Варто зазначити, що понад 28 років колектив не випускав новий матеріал – із 1994 року.