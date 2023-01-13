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Все було зрозуміло з першої серії, а Мудра показала себе: мережа обговорює вибір Холостяка Топольського

14 Січня 2023, 00:41
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Алекс Топольський і Катя Лозовицька - Холостяк 12
Джерело: СТБ

У фіналі 12 сезону Холостяка головний герой Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Саме їй Холостяк вручив каблучку та зізнався у закоханості.

Як сприйняли глядачі вибір Топольського – реакцію мережі на фінал Холостяка зібрали в матеріалі.

Підписники схвалили вибір Топольського, зауваживши, що Катя – гідна обраниця і вогник між парою було помітно ще з першої вечірки.

Зараз дивляться
  • Нарешті все закінчилося! Правильний вибір зробив!
  • Боже, ну реально з першої серії було зрозуміло, хто переможе.
  • Ура, Катя! Разом вони зараз чи ні, але в будь-якому випадку бажаю їм обом щастя і кохання. 
  • Який розумний чоловік! Чудовий вибір! Красива гармонійна пара! 
  • Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту!
  • Таааааак! Урааа! Виявилося, він мудрий чоловік! 
  • Несподівано, але приємно! 
  • Кохання перемагає! Чарівна історія!
  • Він там ледь не плакав, коли відпускав Сашу…
  • Мудре рішення не вибрати Мудру. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки. 

Втім чимало підписників звернули увагу на поведінку Саші Мудрої. Дівчина, яка протягом усього сезону була в епіцентрі конфліктів, попрощалася із Топольським стримано та з розумінням. Однак позаочі Мудра сказала, що Холостяк зачепив її самолюбство, але аж ніяк не почуття. І це звучало щонайменше дивно, враховуючи, що на останньому побаченні вона зізналася Алексу в закоханості.

  • От Саша в машині і показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана. Правильно, що не вибрав. Бо на завтра вона б йому сказала “все, не закохана, чао”!
  • Отак. “Сьогодні я закохана, завтра – ні”. Саша, Саша… Зайняла чуже місце, прикро. Але спостерігати було цікаво. Додала вогнику в сезон. 
  • Саша підтвердила тільки те, що про неї думали всі весь цей час.
  • В авто Саша повелась у відповідях рівно так само, як поводилась із дівчатами всі 12 тижнів. І чого Алекс вперто не хотів бачити, поки це не торкнулось особисто його, от і полилось г**но лопатою. 
  • Нарешті Мудра показала своє справжнє обличчя!
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Теги
Алекс Топольський Катерина Лозовицька Холостяк
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