У фіналі 12 сезону Холостяка головний герой Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Саме їй Холостяк вручив каблучку та зізнався у закоханості.
Як сприйняли глядачі вибір Топольського – реакцію мережі на фінал Холостяка зібрали в матеріалі.
Підписники схвалили вибір Топольського, зауваживши, що Катя – гідна обраниця і вогник між парою було помітно ще з першої вечірки.
- Нарешті все закінчилося! Правильний вибір зробив!
- Боже, ну реально з першої серії було зрозуміло, хто переможе.
- Ура, Катя! Разом вони зараз чи ні, але в будь-якому випадку бажаю їм обом щастя і кохання.
- Який розумний чоловік! Чудовий вибір! Красива гармонійна пара!
- Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту!
- Таааааак! Урааа! Виявилося, він мудрий чоловік!
- Несподівано, але приємно!
- Кохання перемагає! Чарівна історія!
- Він там ледь не плакав, коли відпускав Сашу…
- Мудре рішення не вибрати Мудру. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки.
Втім чимало підписників звернули увагу на поведінку Саші Мудрої. Дівчина, яка протягом усього сезону була в епіцентрі конфліктів, попрощалася із Топольським стримано та з розумінням. Однак позаочі Мудра сказала, що Холостяк зачепив її самолюбство, але аж ніяк не почуття. І це звучало щонайменше дивно, враховуючи, що на останньому побаченні вона зізналася Алексу в закоханості.
- От Саша в машині і показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана. Правильно, що не вибрав. Бо на завтра вона б йому сказала “все, не закохана, чао”!
- Отак. “Сьогодні я закохана, завтра – ні”. Саша, Саша… Зайняла чуже місце, прикро. Але спостерігати було цікаво. Додала вогнику в сезон.
- Саша підтвердила тільки те, що про неї думали всі весь цей час.
- В авто Саша повелась у відповідях рівно так само, як поводилась із дівчатами всі 12 тижнів. І чого Алекс вперто не хотів бачити, поки це не торкнулось особисто його, от і полилось г**но лопатою.
- Нарешті Мудра показала своє справжнє обличчя!