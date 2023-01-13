У фіналі 12 сезону Холостяка головний герой Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Саме їй Холостяк вручив каблучку та зізнався у закоханості.

Як сприйняли глядачі вибір Топольського – реакцію мережі на фінал Холостяка зібрали в матеріалі.

Підписники схвалили вибір Топольського, зауваживши, що Катя – гідна обраниця і вогник між парою було помітно ще з першої вечірки.

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Нарешті все закінчилося! Правильний вибір зробив!

Боже, ну реально з першої серії було зрозуміло, хто переможе.

Ура, Катя! Разом вони зараз чи ні, але в будь-якому випадку бажаю їм обом щастя і кохання.

Який розумний чоловік! Чудовий вибір! Красива гармонійна пара!

Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту!

Таааааак! Урааа! Виявилося, він мудрий чоловік!

Несподівано, але приємно!

Кохання перемагає! Чарівна історія!

Він там ледь не плакав, коли відпускав Сашу…

Мудре рішення не вибрати Мудру. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки.

Втім чимало підписників звернули увагу на поведінку Саші Мудрої. Дівчина, яка протягом усього сезону була в епіцентрі конфліктів, попрощалася із Топольським стримано та з розумінням. Однак позаочі Мудра сказала, що Холостяк зачепив її самолюбство, але аж ніяк не почуття. І це звучало щонайменше дивно, враховуючи, що на останньому побаченні вона зізналася Алексу в закоханості.