В финале 12 сезона Холостяка главный герой Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. Именно ей Холостяк вручил кольцо и признался в любви.
Как восприняли зрители выбор Топольского – реакцию сети на финал Холостяка собрали в материале.
Подписчики одобрили выбор Топольского, отметив, что Катя – достойная избранница и огонек между парой было видно еще с первой вечеринки.
- Наконец-то все закончилось! Правильный выбор сделал!
- Боже, ну реально из первой серии было понятно, кто победит.
- Ура, Катя! Вместе они сейчас или нет, но в любом случае желаю им обоим счастья и любви.
- Какой умный мужчина! Прекрасный выбор! Красивая гармоничная пара!
- Катя лучшая и достойная участница проекта!
- Дааааа! Урааа! Оказалось, он мудрый мужчина!
- Неожиданно, но приятно!
- Любовь побеждает! Очаровательная история!
- Он там чуть не плакал, когда отпускал Сашу.
- Мудрое решение не выбрать Мудрую. Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки.
Впрочем, многие подписчики обратили внимание на поведение Саши Мудрой. Девушка, которая в течение всего сезона была в эпицентре конфликтов, простилась с Топольским сдержанно и с пониманием. Однако за глаза Мудрая сказала, что Холостяк задел ее самолюбие, но отнюдь не чувства. И это звучало как минимум странно, учитывая, что на последнем свидании она призналась Алексу во влюбленности.
- Вот Саша в машине и показала себя. Стерва еще та. Сегодня влюблена, завтра не влюблена. Правильно, что не выбрал. Ибо завтра она бы ему сказала “все, не влюблена, чао”!
- Вот так. “Сегодня я влюблена, завтра – нет”. Саша, Саша… Заняла чужое место, обидно. Но наблюдать было любопытно. Добавила огоньку в сезон.
- Саша подтвердила только то, что о ней думали все это время.
- В авто Саша повелась в ответах ровно так же, как обращалась с девушками все 12 недель. И чего Алекс упрямо не хотел видеть, пока это не коснулось лично его, вот и полилось г**но лопатой.
- Наконец-то Мудрая показала свое настоящее лицо!