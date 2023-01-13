В финале 12 сезона Холостяка главный герой Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. Именно ей Холостяк вручил кольцо и признался в любви.

Как восприняли зрители выбор Топольского – реакцию сети на финал Холостяка собрали в материале.

Подписчики одобрили выбор Топольского, отметив, что Катя – достойная избранница и огонек между парой было видно еще с первой вечеринки.

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Наконец-то все закончилось! Правильный выбор сделал!

Боже, ну реально из первой серии было понятно, кто победит.

Ура, Катя! Вместе они сейчас или нет, но в любом случае желаю им обоим счастья и любви.

Какой умный мужчина! Прекрасный выбор! Красивая гармоничная пара!

Катя лучшая и достойная участница проекта!

Дааааа! Урааа! Оказалось, он мудрый мужчина!

Неожиданно, но приятно!

Любовь побеждает! Очаровательная история!

Он там чуть не плакал, когда отпускал Сашу.

Мудрое решение не выбрать Мудрую. Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки.

Впрочем, многие подписчики обратили внимание на поведение Саши Мудрой. Девушка, которая в течение всего сезона была в эпицентре конфликтов, простилась с Топольским сдержанно и с пониманием. Однако за глаза Мудрая сказала, что Холостяк задел ее самолюбие, но отнюдь не чувства. И это звучало как минимум странно, учитывая, что на последнем свидании она призналась Алексу во влюбленности.