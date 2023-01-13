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Все было понятно с первой серии, а Мудрая показала себя: сеть обсуждает выбор Холостяка Топольского

14 января 2023, 00:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Алекс Топольський і Катя Лозовицька - Холостяк 12
Источник: СТБ

В финале 12 сезона Холостяка главный герой Алекс Топольский выбрал Екатерину Лозовицкую. Именно ей Холостяк вручил кольцо и признался в любви.

Как восприняли зрители выбор Топольского – реакцию сети на финал Холостяка собрали в материале.

Подписчики одобрили выбор Топольского, отметив, что Катя – достойная избранница и огонек между парой было видно еще с первой вечеринки.

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  • Наконец-то все закончилось! Правильный выбор сделал!
  • Боже, ну реально из первой серии было понятно, кто победит.
  • Ура, Катя! Вместе они сейчас или нет, но в любом случае желаю им обоим счастья и любви.
  • Какой умный мужчина! Прекрасный выбор! Красивая гармоничная пара!
  • Катя лучшая и достойная участница проекта!
  • Дааааа! Урааа! Оказалось, он мудрый мужчина!
  • Неожиданно, но приятно!
  • Любовь побеждает! Очаровательная история!
  • Он там чуть не плакал, когда отпускал Сашу.
  • Мудрое решение не выбрать Мудрую. Но она и до финала не должна была дойти. Так что, человечки, пусть в вашей жизни будет настоящая любовь, без фальши и постановки.

Впрочем, многие подписчики обратили внимание на поведение Саши Мудрой. Девушка, которая в течение всего сезона была в эпицентре конфликтов, простилась с Топольским сдержанно и с пониманием. Однако за глаза Мудрая сказала, что Холостяк задел ее самолюбие, но отнюдь не чувства. И это звучало как минимум странно, учитывая, что на последнем свидании она призналась Алексу во влюбленности.

  • Вот Саша в машине и показала себя. Стерва еще та. Сегодня влюблена, завтра не влюблена. Правильно, что не выбрал. Ибо завтра она бы ему сказала “все, не влюблена, чао”!
  • Вот так. “Сегодня я влюблена, завтра – нет”. Саша, Саша… Заняла чужое место, обидно. Но наблюдать было любопытно. Добавила огоньку в сезон.
  • Саша подтвердила только то, что о ней думали все это время.
  • В авто Саша повелась в ответах ровно так же, как обращалась с девушками все 12 недель. И чего Алекс упрямо не хотел видеть, пока это не коснулось лично его, вот и полилось г**но лопатой.
  • Наконец-то Мудрая показала свое настоящее лицо!
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Теги
Алекс Топольский Екатерина Лозовицкая Холостяк
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