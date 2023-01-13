У фіналі романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський не відповів на почуття Саші Мудрої, віддавши перевагу Каті.

Прощаючись із Сашею Мудрою, Холостяк зазначив, що авантюрність, грайливий сміх і палаючі очі дівчини стали для нього ковтком свіжого повітря.

— Це була та особлива енергія, якої мені не вистачало. І яку я з тобою відчув у Львові. Ми з тобою завжди на одній хвилі. Я відчуваю з тобою легкість. Я завжди з тобою залишаюся собою, – зазначив Алекс Топольський.

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За словами Холостяка, через бунтарство Саша Мудра постійно була в епіцентрі конфліктів, тому до кінця не було зрозуміло, як це позначиться на стосунках з Алексом. Не менше сумнівів у Топольського викликало те, що дівчина ідеалізує стосунки.

— Ми відчуваємо пристрасть одне до одного, але цього не достатньо для того, за чим я прийшов на цей проєкт. Я відпускаю тебе. І сподіваюся, ти теж відпустиш мене, — додав Холостяк.

Неозброєним оком було видно, що рішення попрощатися з Мудрою було для Топольського складним. Дівчина такий результат сприйняла гідно.

— Мені шкода, що так відбувається, але це твій вибір. Я бачу по-своєму, ти бачиш по-своєму. Кожен має на це право. Я від початку відчувала з тобою зв’язок і навіть зараз відчуваю. Найголовніше – я зрозуміла, що закохуватися класно, і я можу це робити. І будь-яке твоє рішення я приймаю, немає неправильних рішень, — сказала вона в очі Топольському.

Саша Мудра та Алекс Топольський міцно обійнялися на прощання, побажавши один одному щастя та кохання. Вже в машині Мудра зізналася, що не очікувала такого рішення Холостяка.