Дженніфер Лопес мало не загинула під час зйомок свого нового фільму Моє піратське весілля. Робота проходила в Домініканській Республіці й деякі локації були на вершині скелі.

Так, під час позування перед камерою Лопес мало не зірвалася з високої скелі. Співачку встиг урятувати її колега Дюамель Джош.

Лопес розповіла про небезпечну ситуацію під час обговорення небезпечних трюків, виконаних акторами з першого дубля.

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– Я думаю, що ми непогано впоралися. Особливо коли ми разом були в наручниках і нам доводилося робити всі ці божевільні трюки. Хоча був один момент, коли я мало не перестрибнула скелю, – додала зірка.

Нагадаємо, що прем’єра фільму Моє піратське весілля відбулося 26 січня. За сюжетом, закохані Дарсі та Том готуються до весілля на острові, куди запросили своїх близьких на церемонію. Прямо на захід вриваються пірати та беруть гостей у заручники. Тепер головним героям потрібно врятувати свою сім’ю, а згодом укладати шлюб.

Вперше картину представили на заході у Лос-Анджелесі, де Дженніфер Лопес з’явилася на прем’єрі у незвичайному образі. Артистка приміряла напівпрозору коричневу сукню, прикрашену різним блискучим камінням. Волосся вона зібрала в пучок, доповнивши свій зовнішній вигляд величезними сережками.