Померла вдова Мягкова Анастасія Вознесенська

Народна артистка Росії, вдова актора Андрія Мягкова Анастасія Вознесенська померла на 79 році життя. Трагічну новину повідомили у Московському художньому театрі імені А. П. Чехова.

Причина смерті акторки поки невідома. Про час і місце прощання з Анастасією Вознесенською буде повідомлено пізніше.

– Вона стала “зіркою”, зігравши першу головну роль у кіно – радистку Аню Радіонову у фільмі Майор Вихор, але віддала перевагу сцені, повертаючись на екран рідко, але яскраво (усім пам’ятний її директор ринку в рязанівському Гаражі). У театрі ж нею зіграно десятки ролей, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Анастасія Вознесенська народилася 27 липня 1943 року в Москві. Вона навчалася у Школі-студії МХАТ. У 1963 році вийшла заміж за свого однокурсника Андрія Мягкова.

У кінематографі Вознесенська дебютувала у 1966 році, широку популярність їй принесла головна жіноча роль у популярному фільмі Майор Вихор. У кіно зіграла понад 20 ролей.

Чоловік артистки Андрій Мягков помер 18 лютого 2021 року через гостру серцеву недостатність. Його не стало у віці 82 років.

Мягков здобув популярність завдяки участі у стрічках Іронія долі або з легким паром!, Службовий роман, Пригоди зубного лікаря, Брати Карамазови та інших.