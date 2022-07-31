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Вперше заговорив про війну: Скриптоніт підтримав Україну зі сцени хвилиною мовчання

31 Липня 2022, 15:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Скриптонит
Джерело: Depositphotos

Відомий казахський репер Скриптоніт підтримав Україну на своєму концерті. Музикант вирішив розпочати свій виступ в Алмати з хвилини мовчання на згадку про тих, хто загинув в Україні.

Сміливий перфоманс артиста зняли глядачі та опублікували в Instagram.

– Я хотів би розпочати концерт із хвилини мовчання на згадку про загиблих під час січневих подій та на згадку про людей, які гинуть в Україні. Дякую, – коротко заявив артист.

Зал блискавично відреагував на заяви Скриптоніту – фанати аплодували йому, висловлюючи свою підтримку. Очевидно, вони давно чекали від музиканта подібних заяв. Деякі присутні скандували слово молодець.

Зараз дивляться

Відомо, що артист уперше прокоментував війну в Україні. Він має величезний вплив у сфері музики Росії, де дає більшість своїх концертів. 2021 року він очолив топ найпопулярніших музикантів російського Apple Music.

Після початку повномасштабного вторгнення він частково призупинив свою діяльність, але тепер він готовий висловлювати свою позицію щодо війни, прийнявши правильну сторону.

Далеко не всі українські музиканти та продюсери підтримують нашу країну в ці важкі часи – Юрій Бардаш втік із Грузії до РФ, коли йому почали приходити погрози. Все це сталося через його позицію, де він просуває прокремлівські наративи.

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Теги
Війна в Україні Музика
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