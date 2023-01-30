Хореограф Дмитро Дікусар, який з перших днів повномасштабної війни поповнив лави ЗСУ, вийшов на зв’язок із шанувальниками.
Вперше за три місяці артист показав фото із передової, зазначивши, що з ним усе гаразд.
– Тільки хотів повідомити вас, що зі мною все гаразд! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаємось і віримо у ЗСУ! Обійняв! – звернувся він до підписників.
Варто зазначити, що колеги і фоловери були раді почути Дмитра, а тому засипали його коментарями.
Зараз дивляться
- Бережи себе! Дякуємо!
- Бережи себе мій друг! Дякую за все, що ти робиш.
- Дімо, бережи себе! Ти знаєш, що я на підхваті якщо що.
- З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет.
- Часто заходила, щоб побачити новини, що все гаразд. Дякую!
- Ми пишаємось вами!
- Молимося за вас та ваших побратимів.
- Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів… Бережіть себе.
- Ти найкращій! Гордість! Бережи себе! – Пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, Дмитро справді дуже рідко виходить на зв’язок із передплатниками. Перед цим він публікував фото ще у жовтні. Тоді Дікусар попросив в українців про допомогу, зазначивши, що їм із побратимами терміново потрібно якнайбільше рацій.
Фото: Дмитро Дікусар
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