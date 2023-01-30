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Вперше за три місяці: Дмитро Дікусар показав фото із передової

30 Січня 2023, 08:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дмитрий Дикусар

Хореограф Дмитро Дікусар, який з перших днів повномасштабної війни поповнив лави ЗСУ, вийшов на зв’язок із шанувальниками.

Вперше за три місяці артист показав фото із передової, зазначивши, що з ним усе гаразд.

– Тільки хотів повідомити вас, що зі мною все гаразд! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаємось і віримо у ЗСУ! Обійняв! – звернувся він до підписників.

Варто зазначити, що колеги і фоловери були раді почути Дмитра, а тому засипали його коментарями.

Зараз дивляться
  • Бережи себе! Дякуємо!
  • Бережи себе мій друг! Дякую за все, що ти робиш.
  • Дімо, бережи себе! Ти знаєш, що я на підхваті якщо що.
  • З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет.
  • Часто заходила, щоб побачити новини, що все гаразд. Дякую!
  • Ми пишаємось вами!
  • Молимося за вас та ваших побратимів.
  • Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів… Бережіть себе.
  • Ти найкращій! Гордість! Бережи себе! – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, Дмитро справді дуже рідко виходить на зв’язок із передплатниками. Перед цим він публікував фото ще у жовтні. Тоді Дікусар попросив в українців про допомогу, зазначивши, що їм із побратимами терміново потрібно якнайбільше рацій.

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Фото: Дмитро Дікусар

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