Хореограф Дмитро Дікусар, який з перших днів повномасштабної війни поповнив лави ЗСУ, вийшов на зв’язок із шанувальниками.

Вперше за три місяці артист показав фото із передової, зазначивши, що з ним усе гаразд.

– Тільки хотів повідомити вас, що зі мною все гаразд! І нагадати, що люблю вас безмежно! Тримаємось і віримо у ЗСУ! Обійняв! – звернувся він до підписників.

Варто зазначити, що колеги і фоловери були раді почути Дмитра, а тому засипали його коментарями.

Зараз дивляться Бережи себе! Дякуємо!

Бережи себе мій друг! Дякую за все, що ти робиш.

Дімо, бережи себе! Ти знаєш, що я на підхваті якщо що.

З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет.

Часто заходила, щоб побачити новини, що все гаразд. Дякую!

Ми пишаємось вами!

Молимося за вас та ваших побратимів.

Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів… Бережіть себе.

Ти найкращій! Гордість! Бережи себе! – Пишуть користувачі мережі. Зазначимо, Дмитро справді дуже рідко виходить на зв’язок із передплатниками. Перед цим він публікував фото ще у жовтні. Тоді Дікусар попросив в українців про допомогу, зазначивши, що їм із побратимами терміново потрібно якнайбільше рацій. Читайте також: Салем, Положинський, Сєрга: хто із зірок поповнив лави ЗСУ із початку війни Фото: Дмитро Дікусар

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