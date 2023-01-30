Хореограф Дмитрий Дикусар, который с первых дней полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ, вышел на связь с поклонниками.
Впервые за три месяца артист показал фото с передовой, отметив, что с ним все хорошо.
— Только хотел сообщить вам, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял! — обратился он к подписчикам.
Стоит отметить, что и коллеги, и фолловеры были рады услышать Дмитрия, а потому засыпали его комментариями.
Сейчас смотрят
- Береги себя! Спасибо!
- Береги себя мой друг! Спасибо за все, что ты делаешь.
- Дима, береги себя! Ты знаешь, что я на подхвате если что.
- С нетерпением ждем твоего возвращения на паркет.
- Часто заходила, чтобы увидеть новости, что все хорошо. Спасибо!
- Мы гордимся вами!
- Молимся за вас и ваших побратимов.
- Сколько всего эти глаза видели, сколько всего могут рассказать без слов… Берегите себя.
- Ты самый лучший! Гордость! Береги себя! — Пишут пользователи сети.
Отметим, Дмитрий действительно очень редко выходит на связь с подписчиками. Перед этим он публиковал фото еще в октября. Тогда Дикусар попросил у украинцев о помощи, отметив, что им с побратимами срочно нужно как можно больше раций.
Фото: Дмитрий Дикусар