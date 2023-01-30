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Впервые за три месяца: Дмитрий Дикусар показал фото с передовой

30 января 2023, 08:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дмитрий Дикусар

Хореограф Дмитрий Дикусар, который с первых дней полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ, вышел на связь с поклонниками.

Впервые за три месяца артист показал фото с передовой, отметив, что с ним все хорошо.

— Только хотел сообщить вам, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял! — обратился он к подписчикам.

Стоит отметить, что и коллеги, и фолловеры были рады услышать Дмитрия, а потому засыпали его комментариями.

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  • Береги себя! Спасибо!
  • Береги себя мой друг! Спасибо за все, что ты делаешь.
  • Дима, береги себя! Ты знаешь, что я на подхвате если что.
  • С нетерпением ждем твоего возвращения на паркет.
  • Часто заходила, чтобы увидеть новости, что все хорошо. Спасибо!
  • Мы гордимся вами!
  • Молимся за вас и ваших побратимов.
  • Сколько всего эти глаза видели, сколько всего могут рассказать без слов… Берегите себя.
  • Ты самый лучший! Гордость! Береги себя! — Пишут пользователи сети.

Отметим, Дмитрий действительно очень редко выходит на связь с подписчиками. Перед этим он публиковал фото еще в октября. Тогда Дикусар попросил у украинцев о помощи, отметив, что им с побратимами срочно нужно как можно больше раций.

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Фото: Дмитрий Дикусар

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Війна в Україні
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