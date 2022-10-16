Хореограф Дмитро Дікусар, який з початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, вийшов на зв’язок із підписниками і попросив про допомогу.

В Instagram танцівник оприлюднив своє фото у військовій формі, під яким зазначив, що знає, як втомилися українці, і розуміє, яку переоцінку цінностей пройшов кожен із нас. Але тільки разом і об’єднавшись ми можемо все пережити.

– Все, що лежить перед тобою на долонях життя, опинилося там не випадково. Не сумнівайся в цьому. Якщо перед тобою “страва життя”, яку тобі не подобається, з’їж її, щоб з’ясувати, що це таке і чому воно тут з’явилося. Потім рухайся далі… Саме разом ми зможемо переварити цю жахливу “страву життя” і звільнити місце для чогось нового, – написав Дікусар.

Хореограф сказав, що їм із побратимами зараз терміново потрібно якомога більше рацій, оскільки від якості зв’язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це важливо для успішності виконання бойового завдання і запобігання додатковим втратам.

Зараз дивляться

– Якщо у когось є можливість допомогти з пошуком рацій Dp4800e Motorola, Dp4600e Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 грн і репост. Нехай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна, – підсумував Дмитро.

Фото: Дмитро Дікусар