Российская рок-группа Би-2 анонсировала концерт в Украине. Выступление музыкального коллектива запланировано в Киеве.
Концерт Би-2 состоится 21 мая 2022 года. Группа выступит в столице Украины на ВДНХ.
— Ура, мы едем в Киев. Наконец-то! 21 мая 2022 года выступаем на киевском ВДНХ с нашим лучшим стадионным шоу NewBest, — написали в Facebook группы.
Стоит отметить, что это первый концерт Би-2 в Украине за девять лет.
Кроме того, билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно на сайте concert.ua. Цена на них стартует от 549 грн, самый дорогой — 2499 грн.
Стоит отметить, что низкая цена на билеты в категориях Silver и Golden будет только до 7 ноября, далее она возрастет.
Поклонники рок-группы в восторге от такой новости, что можно увидеть в комментариях под публикацией.
- Вот это порадовали! Ждем с нетерпением!
- Наконец-то!
- Как долго мы вас ждали!
- Ура! Мы так долго ждали.
- У нас вас очень ждут!
- Обязательно пойду на концерт!
- Новость дня.
- Давайте еще в Днепр и Одессу!
- Уже очень ждем! — Пишут пользователи сети.
Затронули некоторые и политические вопросы, спросив, посещала ли группа оккупированный Россией Крым. На что Би-2 ответили нет.