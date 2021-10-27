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Впервые за 9 лет: Би-2 едут с концертом в Киев

27 октября 2021, 11:33 Каріна Зуєва
Впервые за 9 лет: Би-2 едут с концертом в Киев
Источник: Depositphotos

Российская рок-группа Би-2 анонсировала концерт в Украине. Выступление музыкального коллектива запланировано в Киеве.

Концерт Би-2 состоится 21 мая 2022 года. Группа выступит в столице Украины на ВДНХ.

— Ура, мы едем в Киев. Наконец-то! 21 мая 2022 года выступаем на киевском ВДНХ с нашим лучшим стадионным шоу NewBest, — написали в Facebook группы.

Стоит отметить, что это первый концерт Би-2 в Украине за девять лет.

Кроме того, билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно на сайте concert.ua. Цена на них стартует от 549 грн, самый дорогой — 2499 грн.

Стоит отметить, что низкая цена на билеты в категориях Silver и Golden будет только до 7 ноября, далее она возрастет.

Поклонники рок-группы в восторге от такой новости, что можно увидеть в комментариях под публикацией.

  • Вот это порадовали! Ждем с нетерпением!
  • Наконец-то!
  • Как долго мы вас ждали!
  • Ура! Мы так долго ждали.
  • У нас вас очень ждут!
  • Обязательно пойду на концерт!
  • Новость дня.
  • Давайте еще в Днепр и Одессу!
  • Уже очень ждем! — Пишут пользователи сети.

Затронули некоторые и политические вопросы, спросив, посещала ли группа оккупированный Россией Крым. На что Би-2 ответили нет.

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