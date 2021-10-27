Российская рок-группа Би-2 анонсировала концерт в Украине. Выступление музыкального коллектива запланировано в Киеве.

Концерт Би-2 состоится 21 мая 2022 года. Группа выступит в столице Украины на ВДНХ.

— Ура, мы едем в Киев. Наконец-то! 21 мая 2022 года выступаем на киевском ВДНХ с нашим лучшим стадионным шоу NewBest, — написали в Facebook группы.

Стоит отметить, что это первый концерт Би-2 в Украине за девять лет.

Кроме того, билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно на сайте concert.ua. Цена на них стартует от 549 грн, самый дорогой — 2499 грн.

Стоит отметить, что низкая цена на билеты в категориях Silver и Golden будет только до 7 ноября, далее она возрастет.

Поклонники рок-группы в восторге от такой новости, что можно увидеть в комментариях под публикацией.

Вот это порадовали! Ждем с нетерпением!

Наконец-то!

Как долго мы вас ждали!

Ура! Мы так долго ждали.

У нас вас очень ждут!

Обязательно пойду на концерт!

Новость дня.

Давайте еще в Днепр и Одессу!

Уже очень ждем! — Пишут пользователи сети.

Затронули некоторые и политические вопросы, спросив, посещала ли группа оккупированный Россией Крым. На что Би-2 ответили нет.