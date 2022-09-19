Вперше з 24 лютого: Друга Ріка зіграє концерт у Києві

Український рок-гурт Друга Ріка відіграє благодійний акустичний концерт у рамках туру Інша Ріка, який довелося зупинити через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Виступ відбудеться 8 жовтня у київському МЦКМ Жовтневий Палац. Частину зібраних коштів направлять на підтримку ЗСУ.

– Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур Інша ріка, який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, попри воєнний стан у країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, оскільки потреби ЗСУ не зменшуються, – каже фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Нещодавно гурт Друга Ріка випустив новий трек Чи ти почув, який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам і постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.

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Акустичний концерт у Києві стане першим в рамках туру Інша Ріка, надалі гурт планує відіграти також інші перенесені концерти. Придбати квитки на концерт можна на сайті.

На нижньому поверсі Жовтневого Палацу розташоване укриття, тож у разі повітряної тривоги всі глядачі та музиканти зможуть перебувати там.

Фото: Mari Cheba