Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV зізнався, що жодного разу за час повномасштабної війни не відчув страху.

Музикант поділився своїм станом наразі й розповів, чи вважає когось із росіян хорошими.

За словами Валерія, за пів року, як і більшість українців, він пережив різні стани.

Зараз дивляться

– Від ейфорії, якогось гіпермотивованого та адреналінового підйому до відчаю, розчарування від того, що швидкої перемоги не буде. Цей стан, який я зараз переживаю, є, мабуть, найпродуктивнішим. Прийшло прийняття цієї реальності та адаптація нових реалій до якихось своїх певних стереотипів, правил життя, – зазначив артист.

Зізнається: це важко, але є розуміння, що війна триватиме довго, і ми маємо докладати максимум зусиль.

– Як би це пафосно не звучало, всі на своїх місцях мають працювати продуктивно, ефективно на допомогу пораненим, ЗСУ, госпіталям чи на своєму місці, рятуючи економіку, що летить у прірву. Максимально продуктивно та з холодною головою. Мінімум емоцій – запорука перемоги, хоч би скільки не тривала ця війна. Ми все одно переможемо, у нас немає іншого шляху, виходу та країни, – наголосив Валерій.

Він додав, що не відчував страху за цей час, навіть тоді, коли, здавалося б, повинен.

– Я не відчував жодного разу страху від якоїсь новини, прильоту, коли ми намагалися евакуюватись чи коли поверталися і бачили руйнування. Навіть тоді, коли я приїхав до свого зруйнованого будинку. Це було небезпечно, і постійно над головою літало, вибухало – страху не було, – згадує Харчишин.

Однак сказав, що страх з’явився усвідомлений – у той момент, коли зрозумів, що міг залишитися у своєму будинку, який зруйнували російські окупанти.

– Відкривши підвал, я зрозумів, що там був би запечений. А ще більше жаху викликала думка, що в цьому будинку залишилися б мої діти. Це страх від думки, щоб могло статися, але нічого такого я не відчув навіть 24 лютого, коли побачив перші вибухи і коли їхав до Гостомеля знімати перші гелікоптери, які падали від наших Bayraktar та ППО, – розповів співак.

Впевнений: “хороших росіян” немає, не було і не буде. А все те, що зараз відбувається через них в Україні – колективна відповідальність.

– “Хороші росіяни” – це мертві росіяни, або ті, які не лізуть у наші справи і займаються своєю країною, щоб повалити тирана та змінити свою країну на краще. Я про них не згадую, бо нас це не стосується. Я не знаю, “хороші росіяни” можуть бути лише для Росії. На нашій землі “хороші росіяни” – мертві росіяни, – наголосив Валерій.

Харчишин розповів, що за пів року повномасштабної війни для нього змінилося у значенні слова Росія та росіяни. Тепер це синонім до слова зло.

– Росія – країна зла, росіяни – ті, які шукають смерть і прийшли сіяти смерть. Тому вони її й одержують тут, на нашій землі, – додав музикант.

Також каже, що почав використовувати знак +, оскільки зараз це будь-яке позитивне твердження. Корисне та влучне.

Фото: Валерій Харчишин