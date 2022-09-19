Впервые с 24 февраля: Друга Ріка сыграет концерт в Киеве

Украинская рок-группа Друга Ріка сыграет благотворительный акустический концерт в рамках тура Інша Ріка, который пришлось остановить из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Выступление состоится 8 октября в киевском МЦКИ Октябрьский Дворец. Часть собранных средств будет направлена ​​на поддержку ВСУ.

– Если кто-нибудь спросит меня, какой концерт или какой тур вы переносили чаще всего, я непременно скажу, что это тур Інша Ріка, который мы переносили дважды, и сейчас мы возвращаемся к этим концертам, несмотря на военное положение в стране. Причины просты: у нас есть определенные обязательства перед всеми, кто приобрел билеты, а также продолжаем свою благотворительную деятельность, поскольку потребности ВСУ не уменьшаются, – говорит фронтмен группы Валерий Харчишин.

Недавно группа Друга Ріка выпустила новый трек Чи ти почув, который также прозвучит на концерте в акустической версии. Песня посвящена всем разрушенным городам и пострадавшим жителям Украины из-за агрессии российских оккупантов.

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Акустический концерт в Киеве станет первым в рамках тура Інша Ріка, затем группа планирует отыграть другие перенесенные концерты. Купить билеты на концерт можно на сайте.

На нижнем этаже Октябрьского Дворца расположено укрытие, так что в случае воздушной тревоги все зрители и музыканты смогут находиться там.

Фото: Mari Cheba