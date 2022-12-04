Французький будинок моди Dior провів перший в історії показ колекцій одягу у пірамід Гізи. Так, гості змогли насолодитися не лише трендовими речами 2023 року, а й красою унікальних краєвидів Єгипту.

Так, захід був присвячений колекції чоловічого одягу Celestial, і задля цього Dior освітлив грані піраміди білим світлом. Вперше місцева влада дозволила подібний івент.

Відомо, що останніми роками Єгипет активно приваблює туристів. Біля пірамід Гізе досить часто проводяться грандіозні події – концерти попмузики та виставки сучасного мистецтва. Все для створення оновленого іміджу для гостей країни.

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– Події, подібні до Dior, нанесли Єгипет на карту як новий центр творчості та дизайну, де творці можуть черпати натхнення, заявила медіапідприємець Емі Мовафі.

Втім, біля Каїра не лише проводять модні заходи, а й знаходять давні саркофаги. Так, на початку жовтня знайшли саркофаг Птах-ем-Уйя – царського скарбника часів єгипетського фараона Рамзеса ІІ. За заявою археологів – знайти саркофаг у неушкодженому стані велика рідкість. Тепер вчені ретельно вивчатимуть знахідку, яка може розкрити таємниці пірамід та фараонів.