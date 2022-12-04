Французский дом моды Dior провел первый в истории показ коллекций одежды у пирамид Гизы. Так, гости смогли насладиться не только трендовыми вещами 2023 года, но и красотой уникальных пейзажей Египта.

Так, мероприятие было посвящено коллекции мужской одежды Celestial, и ради этого Dior осветил грани пирамиды белым светом. Впервые местные власти разрешили подобного рода ивент.

Известно, что в последние годы Египет активно привлекает туристов. Возле пирамид Гизе довольно часто проводятся грандиозные события — концерты поп-музыки и выставки современного искусства. Все ради создания обновленного имиджа для гостей страны.

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— События, подобны Dior, нанесли Египет на карту как новый центр творчества и дизайна, где создатели могут черпать вдохновение, заявила медиа-предприниматель Эми Мовафи.

Впрочем, возле Каира не только проводят модные мероприятия, но и находят древние саркофаги. Так, в начале октября нашли саркофаг Птах-эм-Уйя — царского казначея времен египетского фараона Рамсеса II. По заявлению археологов — найти саркофаг в невредимом состоянии большая редкость. Теперь ученые будут тщательно изучать находку, которая может раскрыть тайны пирамид и фараонов.