Співачка Анастасія Приходько поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

Виконавиця зізналася, що страждає на розлади сну, особливо під час і після повітряної тривоги. Цим вона поділилася в Facebook.

– Мої панічні атаки посилилися, прокинулася, а потім уже не можу заснути, і так до пізньої ночі. За ніч теж разів п’ять встаю, то води попити, то попалити, то ще щось… Повернулась і знепритомніла, хоча востаннє це було після Євробачення, – поділилася Анастасія.

Каже, раніше допомагала їжа, проте вже й улюблена не приносить радості.

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– Напевно, я так намагалася тримати себе в руках, що мій організм сказав досить… А що робити далі? – запитала Приходько.

Ще у травні на розлади сну скаржилася Настя Каменських. Тоді співачка розповіла, що до неї повернулися панічні атаки, оскільки перші місяці війни вона багато плакала, хвилювалася і переживала.