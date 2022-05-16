Українська співачка Настя Каменських розповіла, як переживає війну та чи змінилися в неї стосунки із чоловіком, музичним продюсером Потапом.

Під час початку повномасштабної війни зіркове подружжя опинилося за кордоном, 25 лютого вони мали повернутися в Україну.

Виконавиця вдячна Богові за те, що опинилася в безпечному місці. Каже, складно уявити, що відчувають люди, які переживають увесь цей жах у нашій країні, оскільки навіть на відстані ці події позначилися на її психологічному стані.

Артистка каже, намагається знайти баланс і якось собі допомогти.

– Ніяк я собі не допоможу. У мене дуже поганий сон, я дуже нервуюся. До мене повернулися панічні атаки, які з’явилися після перенесеного Covid-19. Я дуже багато плачу, хвилююсь, переживаю. Піднімаю очі в небо і говорю: Боже, зупини це, ну не може це бути так довго. Це горе, яке просто живе з тобою, – поділилася Каменських.

Співачка додала, що наразі неможливо бути спокійним, тому вона робить усе, що від неї залежить, і чекає, коли все закінчиться.

Перше, що хоче зробити артистка після перемоги – обійняти всіх близьких та побачити всіх родичів. Говорить, мріє і уявляє цей день.

– Дуже хочу, щоб у нас в Україні був справжній і свій День перемоги, який ми святкуватимемо. І заспівати свою пісню – Я-Україна на Майдані Незалежності, – зізналася виконавиця.

Настя сказала, що повномасштабна війна ще більше поєднала їх із Потапом. Варто зазначити, що на тлі стресу багато пар переживають кризу.

– Ми з Льошею дивимося в один бік. Ідемо разом, підтримуємо одне одного і допомагаємо… Робимо все можливе, що можемо зробити для своєї країни, – зауважила Каменських.

Незабаром у зіркового подружжя річниця весілля, каже, святкувати не будуть, оскільки єдине бажання зараз – щоб настав мир.