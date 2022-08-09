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Послала прямим текстом: Приходько розповіла про близьку подругу в РФ

9 Серпня 2022, 20:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анастасія Приходько
Джерело: Анастасія Приходько

Заслужена артистка України Анастасія Приходько сказала, що робити із родичами в РФ.

Співачка наголосила, що особисто в неї в Росії з близьких нікого немає. Була хрещена її доньки Нанни – Христина, проте з 21 квітня вони не спілкуються.

– Вона намагалася ласкаво мені щось пояснити. Так акуратно, на що була послана на***й прямим текстом. Я кажу, що якщо її там уже так попаяло і вона починає ходити отак от, то все. Сказала, що коли настане прозріння і коли вона зрозуміє, що мені говорила, тоді може зателефонувати та вибачитись, – наголосила Приходько.

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Також Анастасія Приходько розповіла, за які кошти живе її родина під час війни. Співачка зізналася, чи витрачають вони заощадження, оскільки вона без роботи, а бізнес чоловіка йде не так активно, як раніше.

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Теги
Анастасія Приходько Війна в Україні
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