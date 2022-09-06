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Персони

Последний раз такое было после Евровидения: Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

6 сентября 2022, 20:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Последний раз такое было после Евровидения: Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка сказала, что у нее усилились панические атаки.

Исполнительница призналась, что также страдает расстройствами сна, особенно во время и после воздушной тревоги. Этим она поделилась в Facebook.

— Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом уже не могу заснуть, и так до поздней ночи. За ночь тоже раз в пять встаю, то воды попить, то покурить, то еще что-то… Вернулась и потеряла сознание, хотя последний раз это было после Евровидения, — поделилась Анастасия.

Говорит, раньше помогала еда, однако уже и любимая не приносит радости.

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— Наверное я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал хватит… А что делать дальше? — Задалась вопросом Приходько.

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Еще в мае на расстройства сна жаловалась Настя Каменских. Тогда же певица рассказала, что к ней вернулись панические атаки, поскольку первые месяцы войны она много плакала, волновалась и переживала.

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Анастасия Приходько
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