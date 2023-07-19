Шлюб Гаррі та Меган Маркл тріщить по швах: парі пророкують розставання

Шлюб принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою. Королівська пара взяла час на розлуку, щоб відновити свої стосунки.

– Вони намагаються зрозуміти, що їх підкосило. Гаррі не вписується в липкий світ мегаполісу Меган. Він сподівається знайти себе, – заявило видання RadarOnline.

Проте інсайдер, близький до пари, спростував чутки про можливе розставання.

– Це неправда і буквально все вигадано, – заявило джерело.

Варто зазначити, що Гаррі справді проведе деякий час наодинці – він вирушить до Африки для знімання нового документального фільму Netflix. Раніше принц заявляв, що він там почувається як вдома і “найбільш схожим на себе”.

Пара також натрапляє на чергові труднощі – йдеться про фінансові витрати. Сассекси ведуть розкішний спосіб життя і платять величезні кошти на охорону та обслуговування особняка за $14 млн. Проблеми з грошима посилилися на тлі відмови від королівської сім’ї – з Великої Британії підтримка не надходить на банківські рахунки.

– Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами, ймовірно, перетворив їхнє життя на пекло. Розлука на різних континентах, сподіваюся, допоможе їм знайти те, що їм потрібно, щоб рухатися далі, – додали в RadarOnline.

Нагадаємо, що нещодавно Гаррі та Меган виїхали з котеджу Фрогмор у Віндзорі за наказом короля Чарльза III. Пара віддала ключі від нерухомості, а залишок їхніх речей відправили до Каліфорнії.